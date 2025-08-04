Ankara'da Otobüs ile Kamyonet Çarpışması: 6 Yaralı
Mevlana Bulvarı'nda meydana gelen kazada otobüs ve kamyonet çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mevlana Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen otobüs ve kamyonet çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan S.Y., Y.Y., R.Y., K.K. ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi ile otobüsteki G.A. yaralandı.
Yaralılar, Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel