Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yük Asansörü Çocuğun Üzerine Düştü: Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde oto tamir dükkanında üzerine yük asansörü düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında Ulubey Mahallesi Bilgin Sokak'ta bulunan bir oto tamir dükkanında meydana geldi. İş yerinde çalıştığı belirtilen Harun Yıldız'ın üzerine malzemelerin taşındığı yük asansörü düştü. Yıldız'ı ziyarete gelen bir yakını, talihsiz çocuğun yük asansörünün altında olduğunu fark etmesi ile olay ortaya çıktı. Yıldız'ın yakınının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asansörün altında kalarak yaşamını yitiren Yıldız'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.