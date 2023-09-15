Ankara'da Oto Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Ankara'da son bir haftada üç farklı oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayına karışan şahıs, yakalanarak tutuklandı. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayları gerçekleştirenin B.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da son bir haftada üç farklı oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayına karışan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-10 Eylül tarihleri arasında meydana gelen üç farklı oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Çalışmalar sonucunda ekipler, olayları gerçekleştirenin B.Y. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA