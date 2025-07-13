Ankara'da Oto Galerisine Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Gözaltında

Başkentte bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü, 11 Temmuz'da İncek'teki bir oto galerisine yönelik kurşunlama eylemini gerçekleştiren motosikletli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, 25 kamera görüntüsünü inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, A.Ü. ve A.K. gözaltına alındı.