Ankara'da Ot Yangını Fayans Deposuna Sıçradı

Ankara'da Ot Yangını Fayans Deposuna Sıçradı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle yakınındaki fayans deposuna sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde çıkan ot yangınında alevler fayans deposuna sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gültepe Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında ot yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, yakındaki fayans fabrikasının deposuna sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede depoyu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Depo kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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