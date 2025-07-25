Ankara'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Piknikler Yasaklandı

ANKARA Valiliği, meteorolojiden alınan verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirerek; ormanların yangınlardan korunması için 26 Temmuz 2025 Cumartesi gününden 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapma faaliyetlerinin tedbiren yasaklandığını duyurdu.

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, valilik tarafından orman yangınlarını önleme amacıyla Ankara'da, 10 Haziran 2025 tarihinden itibaren izin verilen ve ilan edilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatılarak, "Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, ormanlarımızın yangınlardan korunması bakımından 26 Temmuz 2025 cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos 2025 tarihine kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyeti tedbiren yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlarda ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını, bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.