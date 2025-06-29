Ankara'da Orman Yangınlarına Karşı Dron Destekli Denetimler Başlatıldı

Ankara'da Orman Yangınlarına Karşı Dron Destekli Denetimler Başlatıldı
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Ankara jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla dron destekli denetim ve devriye faaliyetleri yürütmeye başladı. Ormanlık alanlara girişler engellenirken, riskli faaliyetlere karşı sıkı denetimler artırıldı.

ANKARA jandarma ekipleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dron destekli denetim ve devriyeler gerçekleştirdi.

Ankara Valiliği tarafından yayımlanan 26 Mayıs 2025 tarihli genelge doğrultusunda; orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, 10 Haziran 2025 tarihinden itibaren izin verilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişler engelleniyor. Ankara İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, denetim ve güvenlik tedbirlerini artırdı. Kamp ateşi, mangal ve anız yakma gibi risk oluşturan faaliyetlere karşı sıkı denetimler başlatıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, doğal yaşam alanlarını muhafaza etmek amacıyla; yangına hassas bölgelerde yaya, motorlu ve dron destekli devriye faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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