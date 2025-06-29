Ankara'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Artırıldı

Başkent'te orman yangınlarına karşı denetim ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve doğal yaşam alanlarını korumak amacıyla, yangına hassas bölgelerde yaya, motorlu ve dron destekli devriye faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

İzin verilen alanlar dışındaki ormanlık bölgelere girişler engellenerek, kamp ateşi, mangal ve anız yakma gibi risk oluşturan faaliyetlere karşı sıkı denetimler başlatıldı.

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı, farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüldü.

Ayrıca, ilgili kurumlarla yürütülen işbirliğiyle, olası yangınlara hızlı ve etkili müdahale edilebilmesi için koordinasyon artırıldı.