Ankara'da Orman Yangınından Kaynaklanan Duman Etkisi
Meteoroloji, Kastamonu ve Karabük'teki orman yangınından çıkan duman ve isin, kuzey rüzgarlarıyla Ankara'yı etkilediğini açıkladı. Duman konsantrasyonunun önümüzdeki 72 saat içinde yer seviyesinden 500 metre yüksekliğe kadar yükselebileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sosyal medya hesabından, Ankara genelinde hissedilen is kokusuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kastamonu ve Karabük'te devam eden orman yangınından çıkan duman ve is, kuzeyli rüzgarların etkisiyle Ankara genelini etkilemektedir. Duman ve isin önümüzdeki 72 saatte, yer seviyesinden 500 m yüksekliğe kadar yükselmesi durumundaki yörünge analizi görülmektedir. Taşınan duman ve is konsantrasyonunun, önümüzdeki 24 saatlik periyottan sonra azalması beklenmektedir."