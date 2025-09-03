Ankara'da Orman Yangınından Kaynaklanan Duman Etkisi

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada, "Kastamonu ve Karabük'te devam eden orman yangınından çıkan duman ve is, kuzeyli rüzgarların etkisiyle Ankara genelini etkilemektedir. Duman ve isin önümüzdeki 72 saatte, yer seviyesinden 500 m yüksekliğe kadar yükselmesi durumundaki yörünge analizi görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sosyal medya hesabından, Ankara genelinde hissedilen is kokusuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

