Ankara'da Orman Yangını Çıktı

(ANKARA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.28 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın Bolu'ya sıçradı

Yangının Bolu'nun Gerede ilçesine ilerlemesi nedeniyle Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına; Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir" denildi.