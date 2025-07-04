Ankara'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 14 Gözaltı

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Ankara'da esnaftan tehditle haraç aldıkları iddia edilen bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, cezaevinde bulunan O.M.H liderliğindeki örgütü hedef alıyor.

Ankara'da esnaftan tehditle haraç aldıkları öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, cezaevinde bulunan O.M.H'nin elebaşı olduğu suç örgütünün, esnaf ve iş insanlarını baskı ve tehditle haraç vermeye zorladığı belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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