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Ankara'da Operasyon: 980 Aranan Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Operasyon: 980 Aranan Şüpheli Yakalandı
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Ankara Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin 18-24 Nisan tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 980 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında ağır hapis cezası almış şüpheliler de bulunuyor.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 980 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18-24 Nisan'da emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 23, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 51, 5 yıla kadar hapis cezası olan 311 ve ifadeye yönelik aranan 590 şüpheli olmak üzere 980 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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