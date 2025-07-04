Ankara'da Operasyon: 859 Aranan Şüpheli Yakalandı

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Ankara Valiliği, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 859 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3 kişi yer alıyor.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 859 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası olan 357 ve ifadeye yönelik aranan 451 şüpheli olmak üzere 859 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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