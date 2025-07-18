Ankara'da Operasyon: 747 Şüpheli Yakalandı

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Ankara Valiliği, 11-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda aranan toplam 747 şüpheli ve hükümlünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği, polis ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda aranan 747 şüpheli ve hükümlünün yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-17 Temmuz'da kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan bir, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 39, 5 yıla kadar hapis cezası olan 239 ve ifadeye yönelik aranan 450 kişi olmak üzere 747 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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