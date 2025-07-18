Ankara'da Operasyon: 747 Şüpheli Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda aranan 747 şüpheli ve hükümlünün yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-17 Temmuz'da kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan bir, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 39, 5 yıla kadar hapis cezası olan 239 ve ifadeye yönelik aranan 450 kişi olmak üzere 747 kişi yakalandı.