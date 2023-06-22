Ankara'da Onur Yürüyüşü davası devam ediyor

Ankara'da geçen yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınanların '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşma salonundaki polislerin dışarı çıkarılması talebi, hakim tarafından reddedildi.

CEREN BALA TEKE

Ankara'da geçen yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınanların '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşma salonundaki polislerin dışarı çıkarılması talebi, hakim tarafından reddedildi.

Ankara'daki Tunalı Hilmi Caddesi'nde 5 Temmuz 2022'de düzenlenen Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 42 kişiden 19'u, 11 Mayıs'ta ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Yürüyüşte gözaltına alınan ve haklarında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açılan 12 kişinin yargılanmasına ise Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.

12 sanık ve 15 avukatın katıldığı duruşmayı, Kaos GL, Pembe Hayat LBGTİ+ Dayanışma Derneği, 17 Mayıs Derneği, Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), ÜniKuir, İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan temsilciler de izledi. Avukatlar, duruşma salonunda bulunan polislerin dışarı çıkarılmasını talep etti. Hakim, bu talebi güvenlik gerekçesiyle reddetti.

Duruşmada savunma yapan sanıkların tamamı, gözaltına alınırken ve sonrasında yoğun şiddet gördüklerini ve cinsel işkenceyle tehdit edildiklerini söyledi. Dava, kalan savunmaların alınması için 28 Eylül'e ertelendi.