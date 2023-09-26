Ankara'da öldürülen berberin cenazesi Kastamonu'ya gönderildi (2)
Ankara'da öldürülen berberin cenazesi Kastamonu'ya gönderildi (2)ŞÜPHELİLER ADLİYEDEAnkara'nın Mamak ilçesinde birlikte içki içtiği arkadaşı Hüseyin Hakan'ı tabancayla vurarak öldüren Sadık Demirel ve beraberindeki Ali Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara'da öldürülen berberin cenazesi Kastamonu'ya gönderildi (2)
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Ankara'nın Mamak ilçesinde birlikte içki içtiği arkadaşı Hüseyin Hakan'ı tabancayla vurarak öldüren Sadık Demirel ve beraberindeki Ali Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel