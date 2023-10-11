Ankara'nın Keçiören ilçesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik tedbirler kapsamında polis ekiplerince uygulama yapıldı.

Ankara'da okul önlerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama yapıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik tedbirler kapsamında polis ekiplerince uygulama yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin denetimleri, ilçedeki Etlik Anadolu Lisesi ile Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde gerçekleştirildi.

Okul çıkış saatlerini kapsayacak şekilde 20 personelden oluşan 9 ekip tarafından yapılan denetimlerde, araçlar durdurulup arandı ve sürücülerin kimlik bilgileri kontrol edildi.