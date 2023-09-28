Ankara'da okul çevrelerinde asayiş denetimi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde okul çevrelerinde asayişin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin koordinesinde, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mamak ilçesindeki okulların çevresinde asayiş denetimi gerçekleştirildi. 17 ekip ve 45 personelin katıldığı uygulamada, ekipler şüpheli gördüğü kişilere üst araması, GBT sorgulaması ve araç aramaları yaptı. Tuzluçayır Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Aracında arama yapılan vatandaşlardan Kartal Dinçer, "Denetimleri olumlu buluyorum. Okul çevrelerinde yapılması da çok önemli. Bu kadar sıkı denetimi ilk defa gördüm. Bu denetimlerin devam etmesi çok önemli" dedi.