Ankara'da Oğul, Babasını Bıçakla Öldürdü

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Y.D. adlı 17 yaşındaki bir genç, tartıştığı babası Nihat D.'yi boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, baba olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi, babasını boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta Nihat D. (55) ile 17 yaşındaki oğlu Y.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., babasını boğazından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Nihat D'nin cansız bedeni otopsi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerince Y.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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