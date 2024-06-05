Ankara'da öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrenciler, Gazze yararına kermes organize etti.

Akkuzulu İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen kermeste, velilerin katkısıyla hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da kermesi ziyaret ederek, emeği geçenleri kutladı.

Belediye Başkanı Demirbaş, öğrenci ve velilerin Filistin halkına destek amacıyla kermes düzenlemelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gönüllü olarak kermes düzenlediklerini belirten velilerden Tuba Üce, "Amacımız kardeşlerimize yardım etmek. Kermesimiz iki gün sürecek. Biz satış yaparak para toplayacağız, ilgililer de gönderecek." dedi.

Çocukların bu tür yardım etkinliklerine duyarlı olduğunu anlatan Emine Baş da "Bugün bütün mahallemiz burada. İnşallah Filistinli kardeşlerimize şifa olur." diye konuştu.

Alışveriş yaparak kermese katkıda bulunan Arife Resimci ise "Oraya gidemesek de buradan bir desteğimiz olsun diye uğraşıyoruz, çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.