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Ankara'da Öğrenci Yürüyüşüne Polis Müdahale Etti

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25 Nisan Cuma günü Ankara'da tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması amacıyla yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine polis müdahale etti. Olaylarda 26 kişi gözaltına alındı, 22 öğrenci serbest bırakılırken, 4 öğrenci tutuklandı.

(ANKARA) - Ankara'da 25 Nisan Cuma günü tutuklu öğrencilerin ve siyasetçilerin serbest bırakılması amacıyla yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine polis müdahale etmiş yaşanan olaylarda 26 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesi tamamlanan 26 öğrenciden 22'si serbest bırakılırken 4 öğrenci ise tutuklandı.

Bir grup üniversite öğrencisinin, 25 Nisan Cuma günü Ankara'da tutuklu öğrencilerin ve siyasetçilerin serbest bırakılması amacıyla yapmak istedikleri yürüyüşe polis izin vermedi. Yürüyüşü yapmak isteyen gruba polisler tarafından müdahale edilmiş öğrencilere müdahale etmiş, 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında gazeteciler ve avukatların da yer aldığı 4 kişi serbest bırakılırken 26 kişi hakkında mevcutlu gözaltı kararı verilmişti.

Emniyet ifadelerinin ardından savcılık ifadesine çıkarılan 26 öğrenciden 22'si serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 7 kişi hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilirken, 4 öğrenci hakında ise tutuklama kararı verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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