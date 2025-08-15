Ankara'da Öğrenci ve Personel Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Karar, ABB UKOME Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.

ANKARA'da, öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 30 zam uygulanması kararlaştırıldı.

Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası ve Ankara Ticaret Odası tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okul ve personel servisleri tarifelerinde yüzde 50 zam talep edildi. Söz konusu talep, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (ABB UKOME) ele alındı. UKOME Genel Kurulu'nun kararıyla söz konusu ücret tarifesinde yüzde 30'luk zam uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu karar, ABB Meclisi'nde görüşüldü. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu

Plajdan paylaştığı fotoğraflarla ayrılık iddialarına yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.