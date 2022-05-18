Ankara'da oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı

AA - Serdar Açıl - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara'da oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Onur G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Onur G, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi'nde yaşayan Onur G, sabah saatlerinde fenalaşan oğlu K.D'yi hastaneye getirmiş, 2.5 yaşındaki çocuk sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

Onur G, olaydan şüphelenen hastane polisi ve sağlık ekiplerinin verdiği bilgi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oğlunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

AA / Serdar Açıl - Güncel

Cumhuriyet, Altındağ, Ankara, Sulh, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title