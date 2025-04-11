İstanbul'da korkutan yangın! Alevler çevredeki otomobilleri yutmaya başladı

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler otomobilleri yuttu
Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı

Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi bilen şirketten siyaset arenasını sallayacak anket

Ankara'da Nisan Ayında Kar Yağdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da nisan ayında etkili olan kar yağışı açan çiçeklerin üstünü kapladı. Vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşılarken, tarımsal etkiler konusunda endişelerini dile getirdi.

Ankara'da açan çiçeklerin üzerine kar yağdı

ANKARA - Ankara'da nisan ayında etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açan çiçeklerin üzeri karla kaplanırken Nisan ayında etkili olan kar yağışı vatandaşları ise hem sevindirdi hem düşündürdü. Kar yağışı hakkında konuşan vatandaş, "Muhteşem bir şey. Yataktan kalkar kalmaz Kuğulu Parka geldik. Cinnah'ta oturuyorum. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Çiçekler için de yüreğim acıyor aslında o ayrı konu. Karı her zaman yaşamak lazım, yağdığı zaman yaşamak lazım. Ben isterim ki Temmuz'da da kar yağsın. Karı çok severim. Çalıştığım zamanlarda ben kar yağdığı zaman sevinirdim, babam derdi ki fakiri de düşünmek lazım. Tabi ki onları da düşünüyorum. Herkesi düşünüyorum ama sevinci paylaşmak lazım" ifadelerine yer verdi.

Başka bir vatandaş ise kışın daha az kar yağdığını belirterek, "Kışın yağdı ama bu kadar güzel yağmadı. Yani Nisan ayındaki bu kar hakikaten çok güzel. " dedi. Kar yağışı hakkında endişelenen vatandaşlarda oldu. Yaşanan kar yağışının tarım için iyi olmadığını söyleyen vatandaş, "Bu pek iç açıcı değil aslında. Bu tarım için pek sağlıklı değil. Mevsimler değişti artık. Geçmişteki kar yağışından farklı bu" dedi.

Nisan ayında kar yağışını fotoğraf çekerek ölümsüzleştiren vatandaş ise, "Çok mutluyum, evden çıkıp yürüyüş yapmak istedim. Nisan ayında kar yağıyor diye fotoğraf çektim. 2018'den beri Ankara'da yaşıyorum. Çok kar görememiştim" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.