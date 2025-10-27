Haberler

Ankara'da Narkotik Polisi Yaralayan Şüphelinin Evinde Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Ankara'da bir narkotik polisi, uyuşturucu satıcısı tarafından tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı. Yaralı şüphelinin evinde 758 gram esrar bulundu.

ANKARA'da tabanca ile ateş açtığı narkotik polisini yaralayıp, çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanan Muhammet Furkan K.'nin evinde yapılan aramada 758 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Ahmet Y., dün saat 23.00 sıralarında Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde takip ettikleri adrese gelen Muhammed Furkan K.'nin kendisini fark edip, tabancayla ateş açmasıyla yaralandı. Vurulmasına rağmen ateşle karşılık veren Ahmet Y., Muhammet Furkan K'yi vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine, destek amaçlı çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. 'Kasten yaralama' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Muhammed Furkan K.'nin üst araması sonucu olayda kullandığı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Muhammet Furkan K. ve Ahmet K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 758 gram esrar, 1 şarjör, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi. Hastanede tedavisi süren şüphelinin, taburcu olmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Yaralı polis memurunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
