Ankara'da Narkotik Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

ANKARA'da narkotik suçlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'Narkogüç' operasyonları kapsamında Mamak ilçesinde 3 adrese baskın düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda 152 bin 124 sentetik ecza hapı ile 46 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.