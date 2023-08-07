Ankara'da Narkotik Operasyonunda 32 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 309 şüpheliden 32'sinin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda 14 kilo 100 gram esrar, 726 gram bonzai, 489 gram metamfetamin, 2 bin 731 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 5 hassas terazi ele geçirildi.