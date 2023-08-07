Ankara'da Narkotik Operasyonunda 32 Şüpheli Tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 309 şüpheliden 32'sinin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda 14 kilo 100 gram esrar, 726 gram bonzai, 489 gram metamfetamin, 2 bin 731 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 5 hassas terazi ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 309 şüpheliden 32'sinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Temmuz - 6 Ağustos'ta başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 309 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Operasyonlarda 14 kilo 100 gram esrar, 726 gram bonzai, 489 gram metamfetamin, 2 bin 731 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 5 hassas terazi ele geçirildi.