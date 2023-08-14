Ankara'da Narkotik Operasyonunda 30 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 283 şüpheliden 30'unun tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.