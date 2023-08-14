Ankara'da Narkotik Operasyonunda 30 Şüpheli Tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 283 şüpheliden 30'unun tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 283 şüpheliden 30'unun tutuklandığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7-13 Ağustos'ta başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 283 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 30'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Operasyonlarda 1 kilo 300 gram esrar, 1 kilo 624 gram sentetik uyuşturucu, 171 eroin, 4 gram kokain, 4 gram skunk, 45 bin 111 uyuşturucu hap, ruhsatsız 6 tabanca ile 2 hassas terazi ele geçirildi.