Ankara'da Narkotik Operasyonunda 25 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 234 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.