Ankara'da Narkotik Operasyonunda 25 Şüpheli Tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 234 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 234 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Temmuz arasında başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 234 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 25'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Operasyonlarda 1,2 kilogram metamfetamin, 667 gram kokain, 485 gram esrar, 479 gram sentetik esrar, 114 gram eroin, 63 uyuşturucu hap, 894 adet sentetik ecza maddesi, 4 ruhsatsız tabanca ile 2 hassas terazi ele geçirildi.