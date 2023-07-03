Ankara'da Narkotik Operasyonunda 16 Şüpheli Tutuklandı
Güncel Haberler
Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta narkotik suçlardan gözaltına alınan 146 şüpheliden 16'sının tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda 503 gram esrar, 276 gram bonzai, 177 gram eroin, 320 bin 912 adet sentetik ecza maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta narkotik suçlardan gözaltına alınan 146 şüpheliden 16'sının tutuklandığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Haziran-2 Temmuz arasında başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 146 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 16'sı tutuklandı.
Operasyonlarda 503 gram esrar, 276 gram bonzai, 177 gram eroin, 320 bin 912 adet sentetik ecza maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.