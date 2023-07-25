Ankara'da Narkotik Operasyonu: 33 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 306 şüpheliden 33'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda ise büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.