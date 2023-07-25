Ankara'da Narkotik Operasyonu: 33 Şüpheli Tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 306 şüpheliden 33'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda ise büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 306 şüpheliden 33'ünün tutuklandığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17-23 Temmuz arasında başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 306 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 33'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Operasyonlarda 48 kilo 100 gram esrar, 6 kilo 700 gram eroin, 3 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram kokain, 2 bin 884 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 7 hassas terazi ele geçirildi.