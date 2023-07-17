Ankara'da Narkotik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde yapılan baskınlarda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde tespit edilen adreslere yaptığı baskınlarda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına yönelik yapılan araştırmalar ve alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde 12 ayrı kutu içinde uyuşturucu madde imalatı amacıyla kullanıldığı anlaşılan toplam 5 kilo 746 gram çeşitli asitler ve kimyasallar, imalat aşamasında kullanılan 4 adet kimyasal madde bulaşığı olan çeşitli boylarda plastik kap, 1 adet elek, 1 adet tencere, 1 adet kepçe, 1 çift eldiven, 2 adet metal kaşık, 1 adet gözlük, 9 adet enjektör, 1 adet cam ölçek, 1 adet el yazısı ile kimyasal maddelerin nasıl birleştirileceği yazılı not kağıdı ile, belirtilen kimyasallar ve ekipman ile üretildiği anlaşılan ve kurumaya bırakılmış vaziyette 465,60 gram kokain ele geçirdiği bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca Gölbaşı ilçesinde tespit edilen bir adreste ikamet içerisinde özel olarak oluşturulmuş çadır bölme içerisinde uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan sıvı gübreler, çeşitli ışıklandırma ve iklimlendirme cihazlarıyla belirtilen ekipman ile yetiştirildikten sonra kurumaya bırakılmış vaziyette 860 gram esrar maddesi ile esrardan elemek suretiyle elde edilen 340 gram toz esrar maddeleri ele geçirildi.

Yukarıda açıklanan olaylarla ilgili yakalanan 3 şüpheli, TCK'nın 188/3 maddesi gereğince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' ve 2313 sayılı kanunda belirtilen 'İzinsiz Olarak Ekimi ve Dikimi İzne Bağlı Hint Keneviri Bitkisi Yetiştirmek' suçlarından tutuklandı. - ANKARA