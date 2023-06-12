Ankara'da Narkotik Operasyonu: 228 Şüpheliden 29'u Tutuklandı
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Ankara'da narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada gözaltına alınan 228 şüpheliden 29'u tutuklandı. Operasyonlarda, 19,7 kilogram esrar, 4,2 kilogram eroin, 842 gram metamfetamin, 379 gram bonzai, 10 gram kokain, 1 gram skunk, 4702 sentetik ecza maddesi, 149 ecstacy, 10 ruhsatsız tabanca ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ankara'da narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada gözaltına alınan 228 şüpheliden 29'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-11 Haziran tarihlerinde kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 19,7 kilogram esrar, 4,2 kilogram eroin, 842 gram metamfetamin, 379 gram bonzai, 10 gram kokain, 1 gram skunk, 4702 sentetik ecza maddesi, 149 ecstacy, 10 ruhsatsız tabanca ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 228 şüpheliden 29'u tutuklandı.