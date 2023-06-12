Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ankara'da Narkotik Operasyonu: 228 Şüpheliden 29'u Tutuklandı

Ankara'da Narkotik Operasyonu: 228 Şüpheliden 29'u Tutuklandı

Güncel Haberler

Ankara'da narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada gözaltına alınan 228 şüpheliden 29'u tutuklandı. Operasyonlarda, 19,7 kilogram esrar, 4,2 kilogram eroin, 842 gram metamfetamin, 379 gram bonzai, 10 gram kokain, 1 gram skunk, 4702 sentetik ecza maddesi, 149 ecstacy, 10 ruhsatsız tabanca ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ankara'da narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada gözaltına alınan 228 şüpheliden 29'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-11 Haziran tarihlerinde kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 19,7 kilogram esrar, 4,2 kilogram eroin, 842 gram metamfetamin, 379 gram bonzai, 10 gram kokain, 1 gram skunk, 4702 sentetik ecza maddesi, 149 ecstacy, 10 ruhsatsız tabanca ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 228 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

Narkotik Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title