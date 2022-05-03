Ankara'da narkotik operasyonlarında bir haftada 315 kişi yakalandı - Haberler

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Ankara'da narkotik operasyonlarında bir haftada 315 kişi yakalandı

AA - Sefa Şahin - Güncel
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Ankara'da narkotik operasyonlarında bir haftada 315 kişi yakalandı

Başkentte narkotik suçlarla mücadele kapsamında gözaltına alınan 315 zanlıdan 37'si tutuklandı.

Başkentte narkotik suçlarla mücadele kapsamında gözaltına alınan 315 zanlıdan 37'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 25 Nisan- 1 Mayıs'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınan 315 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 8,3 kilogram esrar, 3,9 kilogram bonzai, 400 gram eroin, 300 gram metamfetamin, 350 uyuşturucu hap ve 1900 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Narkotik, 1 Mayıs, Nisan, Medya, Güncel, Haberler

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