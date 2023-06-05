Ankara'da Narkotik Operasyonları: 37 Zanlı Tutuklandı
Güncel Haberler
Ankara'da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 216 zanlı gözaltına alındı. Hakimlikçe çıkarılan 37 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 2 kilo 100 gram esrar, 416 gram bonzai, 261 gram metamfetamin, 133 gram eroin, 11 gram kokain, 1 gram skunk, 14 kök kenevir ve 22 bin 347 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 216 zanlıdan 37'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 216 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 37'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Aramalarda, 2 kilo 100 gram esrar, 416 gram bonzai, 261 gram metamfetamin, 133 gram eroin, 11 gram kokain, 1 gram skunk, 14 kök kenevir ve 22 bin 347 uyuşturucu hap ele geçirildi.