Ankara'da Narkotik Operasyonları: 37 Zanlı Tutuklandı

Ankara'da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 216 zanlı gözaltına alındı. Hakimlikçe çıkarılan 37 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 2 kilo 100 gram esrar, 416 gram bonzai, 261 gram metamfetamin, 133 gram eroin, 11 gram kokain, 1 gram skunk, 14 kök kenevir ve 22 bin 347 uyuşturucu hap ele geçirildi.