Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, savunmasında ölen genci suçladı

Kerem Kınık'ın kızı, savunmasında ölen genci suçladı

Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 761 Şüpheli Tespit Edildi

Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 761 Şüpheli Tespit Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valisi Şahin, 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' kapsamında 6 ay süren çalışmalar sonucunda 761 şüphelinin tespit edildiğini, 729 kişinin yakalandığını ve 692 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Ankara Valisi Şahin: 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 761 şüpheli tespit edilmiş; 729 şüpheli yakalanmış, 692 şüpheli tutuklanmıştır.

Nisan ayında terörle mücadele kapsamında, tüm terör örgütlerine yönelik 8 operasyon düzenlenmiş olup; 85 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştır. Diğerlerinin işlemleri sürmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.