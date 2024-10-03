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Ankara'da 'Narkogüç' Operasyonu: 28 Bin 800 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Ankara'da 'Narkogüç' Operasyonu: 28 Bin 800 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Ankara'da düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda, durdurulan bir araçta 28 bin 800 uyuşturucu hap ile 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ANKARA'da 'Narkogüç' operasyonları kapsamında durdurulan araçta, 28 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Narkogüç' operasyonları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin uyuşturucu kullandığı aracı belirleyen ekipler, Kızılcahamam ilçesinde durdurdu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeği ile yapılan aramada 28 bin 800 ecstasy hap ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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