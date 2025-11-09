Haberler

Ankara'da Motosikletten Açılan Ateşle Bir Kişi Yaralandı

Ankara'da Motosikletten Açılan Ateşle Bir Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki motosikletten açılan ateşte bir kişi yaralandı. Olay sonrası şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, polis ekipleri yakalamak için çalışmalarına başladı.

ANKARA'da seyir halindeki motosikletten açılan ateşte, tabancadan çıkan kurşunlar, bu sırada yoldaki bir kişiye isabet etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'ndeki bir eğlence mekanın önünde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletli şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde silahla etrafa rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, o sırada cadde üzerinde yol ayrımında bulunan bir kişiye isabet etti. Şüpheli, motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde 10'dan fazla boş kovan tespit edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Tartıştığı oğlunu öldürdü, evlat katili oldu

Tartıştığı oğlunu öldürdü, evlat katili oldu
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu

Narin cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca cezaevinden konuştu
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
BBP lideri Destici'den 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri

İttifak ortağından 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.