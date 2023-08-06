Ankara'da motosikletin arka kısmında seyahat eden çocuğun tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı

Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, bir yakını ile birlikte motosiklette kasksız ve ekipmansız yolculuk eden kız çocuğu, trafikte yürekleri ağızlara getirdi. Kendi canı ile çocuğun canını tehlikeye atan sürücü duyarsız davranışıyla 'pes' dedirtti. Korku dolu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.