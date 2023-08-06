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Ankara'da motosikletin arka kısmında seyahat eden çocuğun tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı

Güncel Haberler

Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, bir yakını ile birlikte motosiklette kasksız ve ekipmansız yolculuk eden kız çocuğu, trafikte yürekleri ağızlara getirdi. Kendi canı ile çocuğun canını tehlikeye atan sürücü duyarsız davranışıyla 'pes' dedirtti. Korku dolu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da motosikletin arka kısmında seyahat eden çocuğun tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı.

Keçiören ilçesinde meydana gelem olayda, bir yakını ile birlikte motosiklette kasksız ve ekipmansız yolculuk eden kız çocuğu, trafikte yürekleri ağızlara getirdi. Kendi canı ile çocuğun canını tehlikeye atan sürücü duyarsız davranışıyla 'pes' dedirtti. Korku dolu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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