Ankara'da Motosiklet ve Bisiklet Fuarı Açıldı

Ankara'da Motosiklet ve Bisiklet Fuarı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Motosiklet, Bisiklet Endüstrisi ve Aksesuarları Fuarı'nda, motosiklet ve bisiklet dünyasındaki yenilikler sergilendi. Fuar, 100'den fazla firma ve markanın katılımıyla gerçekleşiyor ve çeşitli etkinlikler ile zenginleştiriliyor.

Ankara'da, " Motosiklet, Bisiklet Endüstrisi ve Aksesuarları Fuarı" açıldı.

Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde açılan fuarda, motosiklet ve bisiklet dünyasındaki son yenilikler meraklılarıyla buluştu.

Fuar, motosiklet ve bisiklet ekipmanlarının yanı sıra doğa sporları ve "outdoor" ürünlerini çağdaş tasarımlar ve yeni teknolojilerle bir araya getirerek dikkati çekiyor.

Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunları Ankara'da bir araya gelecek

Yaklaşık 100 firma ve markanın doğrudan ya da dolaylı katılım göstereceği fuar boyunca, ürün tanıtımları, ödüllü yarışmalar, söyleşiler ve gösteriler gibi etkinlikler düzenlenecek.

Fuarda ayrıca, Yamaha ve Herter markaları da Türkiye'de ilk kez tanıtılacak modellerini sergileyecek.

Fuar, 29 Mayıs-1 Haziran'da saat 10.30-19.30 arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi

Şehrin göbeğinde aracını ateşe verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna Yılmaz Vural'dan sürpriz yanıt

''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna sürpriz yanıt
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.