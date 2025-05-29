Ankara'da Motosiklet ve Bisiklet Fuarı Açıldı

Ankara'da, " Motosiklet, Bisiklet Endüstrisi ve Aksesuarları Fuarı" açıldı.

Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde açılan fuarda, motosiklet ve bisiklet dünyasındaki son yenilikler meraklılarıyla buluştu.

Fuar, motosiklet ve bisiklet ekipmanlarının yanı sıra doğa sporları ve "outdoor" ürünlerini çağdaş tasarımlar ve yeni teknolojilerle bir araya getirerek dikkati çekiyor.

Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunları Ankara'da bir araya gelecek

Yaklaşık 100 firma ve markanın doğrudan ya da dolaylı katılım göstereceği fuar boyunca, ürün tanıtımları, ödüllü yarışmalar, söyleşiler ve gösteriler gibi etkinlikler düzenlenecek.

Fuarda ayrıca, Yamaha ve Herter markaları da Türkiye'de ilk kez tanıtılacak modellerini sergileyecek.

Fuar, 29 Mayıs-1 Haziran'da saat 10.30-19.30 arasında ziyaret edilebilecek.