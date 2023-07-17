Ankara'da motosiklet seyir halindeyken alev aldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan motosiklet, sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde seyir halindeki motosiklet aniden yanmaya başladı. Motorunu yol kenarına çeken sürücü, çevredeki vatandaşların yardımı ile yanan aracı söndürdü. Vatandaşların yanan motosikletin üzerine kova ile su döktüğü anlar görüntülere yansıdı. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.