Ankara'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Altındağ ilçesinde iki aracın arasında kalan motosikletin sürücüsü A.Y.A, kaza sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki araç arasında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Orhan Kemal Caddesi üzerinden Hüseyingazi istikametine ilerleyen A.Y.A'nın kullandığı motosiklet, iki aracın arasına sıkıştı.
Motosiklet sürücüsü A.Y.A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel