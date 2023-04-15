Ankara'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Ankara'da motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Bayar'a (76), ardından da direğe çarptı. Kazada Muzaffer Bayar (76) ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü Emirhan Şener (22) kaskı ve ekipmanının tam olması nedeniyle burnu bile kanamadan kurtuldu.

ANKARA'da motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Bayar'a (76), ardından da direğe çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Muzaffer Bayar (76) ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü Emirhan Şener (22) kaskı ve ekipmanının tam olması nedeniyle burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, 8 Nisan günü Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Bağcı Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşını almak için yola çıkan Emirhan Şener, kullandığı 07 AFK 477 plakalı motosiklet ile karşıya geçmeye çalışan Muzaffer Bayram'a, ardından da refüjdeki elektrik direğine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Şener, başındaki kaskı ve diğer ekipmanlarının tam olması nedeniyle yara almadan kurtuldu. Ağır yaralanan Bayram ise çağrılan ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram'ın, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

"Normal hızımda gidiyordum. Amcamız önüme atladı. Gördüm ben kornaya da bastım. Ama kulağı duymuyormuş galiba bir anda önüme atladı, vurmak zorunda kaldım. Kendim de sürüklendikten sonra elektrik direğine çarptım. Amcamız yoğun bakıma kaldırılmış, durumu iyiye gidiyormuş. Motorda ekipmanlarımın hepsi tam olduğundan bana bir şey olmadı. Kazadan sonra amcanın yanına koştum. Ambulansı aradık. Şimdi yakınlarını da her gün arıyor, durumunu soruyorum."