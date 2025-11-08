Ankara'da Motosiklet Hırsızlığına Karışan Şüpheli Tutuklandı

ANKARA'da 4 ilçede 4 motosiklet çalan 2 şüpheliden biri olan S.C., polis tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince motosiklet hırsızlarına yönelik yaptığı çalışmalarda, ekim ayında Sincan, Keçiören, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 4 motosiklet hırsızlığının, kar maskeli iki kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden kimliği tespit edilen S.C., polisin takibi sonucu çaldığı motosikletlerden biriyle yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Ankara,