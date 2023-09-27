Ankara'da motokuryenin trafik kavgasında öldürülmesi davasında karar açıklandı

Ankara'da 28 yaşındaki motokuryenin trafikte 'yol verme' kavgasında öldürülmesi ile ilgili davada 3 sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme bir sanık hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verirken, diğer 2 sanık hakkında 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 12'şer yıl hapis cezası verdi.

Ankara'da 28 yaşındaki motokuryenin trafikte 'yol verme' kavgasında öldürülmesi ile ilgili davada 3 sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme bir sanık hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verirken, diğer 2 sanık hakkında 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 12'şer yıl hapis cezası verdi.

Yenimahalle ilçesinde 28 yaşındaki motokurye Samet Özgül, trafikte yaşanan 'yol verme' tartışmasında araçtan inen Halil İbrahim Demirci, babası Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz tarafından darp edilerek bıçaklanması sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci ve tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci, Bülent Açıkgöz ile maktul Samet Özgül'ün ailesi katıldı. Mahkeme başkanı dosyanın karara bağlanacağını belirterek, sanıklara son sözünü sordu.

Tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci, yaşanan olaydan ötürü pişmanlığını dile getirerek, "Ben hayatım boyunca pişman olmadığım kadar pişmanım. Bir annenin evladının ölümüne vesile oldum. Bir babanın oğlunun ölümüne vesile oldum. Bir kardeşin kardeşinin ölümüne vesile oldum. Gönlüm çok yanıyor. Pişmanım" dedi.

Tutuksuz sanık Mustafa Demirci ise, "Doğum günüm olduğu için oğlumla içki içtik. Bu olay başımıza gelene kadar neşemiz yerindeydi. Çok pişmanım" ifadelerine yer verdi.

Sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz hakkında 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12'şer yıl hapis cezasına hükmederek, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasına karar verdi. - ANKARA