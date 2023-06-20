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Ankara'da motokurye ile iki aracın karıştığı kazada 1'i ağır 3 yaralı

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Ankara'da motokurye ile iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Etimesgut ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motokurye Ahmet K.'nın kullandığı motosiklet ile yoldan geçen iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ayağı motora sıkışan ve ağır yaralanan Ahmet K., sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçlarda bulunan ve yaralanan diğer iki kişini ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ankara'da motokurye ile iki aracın karıştığı kazada 1'i ağır 3 yaralı

ANKARA - Ankara'da motokurye ile iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Etimesgut ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motokurye Ahmet K.'nın kullandığı motosiklet ile yoldan geçen iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ayağı motora sıkışan ve ağır yaralanan Ahmet K., sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçlarda bulunan ve yaralanan diğer iki kişini ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Güncel

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