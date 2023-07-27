Ankara'da mobilya kesim atölyesinde çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir mobilya kesim atölyesinde, yük asansörüyle malzeme indirilirken 13 yaşındaki bir çocuğun başı asansör ile duvar arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mobilya kesim atölyesinde kafası yük asansörüne sıkışan bir çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karpuzlu-1 Caddesi'nde bulunan bir mobilya kesim atölyesinde, yük asansörüyle malzeme indirilirken 13 yaşındaki A.A'nın başı, asansör ile duvar arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA