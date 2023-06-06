Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramankazan'da Bitik Mahallesi mevkinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. Bu sırada bazı işçiler dumandan etkilendi. İşçilere ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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Murat BEKMEZCİ-Umutcan ÖREN/ANKARA, -