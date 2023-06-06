Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın depo kısmındaki kauçuk ile mobilya imalat malzemelerinin olduğu alana sıçradı. Yangına bölgeye sevk edilen Ankara, Kahramankazan ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu arada dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.