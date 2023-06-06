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Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın depo kısmındaki kauçuk ile mobilya imalat malzemelerinin olduğu alana sıçradı. Yangına bölgeye sevk edilen Ankara, Kahramankazan ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın depo kısmındaki kauçuk ile mobilya imalat malzemelerinin olduğu alana sıçradı.

Yangına bölgeye sevk edilen Ankara, Kahramankazan ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Kahramankazan İtfaiye Ankara Güncel Haberler

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